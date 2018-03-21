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“سونلغاز” تقطع الكهرباء على البلديات بالوادي

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“سونلغاز” تقطع الكهرباء على البلديات بالوادي سونلغاز
بقلم عبدالعالي رحومة

قامت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالوادي بالشروع في عملية قطع الكهرباء على الإدارات العمومية انطلاقا من البلديات.

حيث تم قطع الكهرباء يوم أمس، على بلديتي أميه ونسة والدبيلة التي وصلت قيمة ديونهم مع بعضهما 2.6 مليار سنتيم.

منها 2.5 مليار سنتيم تخص بلدية أميه ونسة لوحدها.

فيما بلغت ديون جميع بلديات ولاية الوادي أزيد من 42 مليار سنتيم، وترتفع هذه الأرقام بشكل رهيب بسبب تجاهل البلديات لواقع الديون .

وتعتمد بشكل كامل على تدخلات والي الولاية لدى مدير التوزيع من أجل إعادة الكهرباء والغاز لهذه المصالح.

التي ترتبط بشكل كبير مع احتياجات المواطن البسيط خاصة الخاصة المصالح المتخصصة في مجال الحالة المادية والمرتبة بالمواطن بشكل كبير.

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