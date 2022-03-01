سونلغاز تُبدي إستعدادها للعمل مع الشركة العامة للكهرباء الليبية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا في الجزائر، عبد الناصر جمعة مازق.

وحسب بيان للمجمع، فقد أبدى مراد عجال، استعداد مجمّع سونلغاز، للعمل مع الشركة العامة للكهرباء الليبية “جيكول”، واستكمال ما تم إنجازه.

كما ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي عقد بمقر المديرية العامة. تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء.

ومن جهته، اعتبر القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا في الجزائر، بأن هذا اللقاء فرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

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إنتخاب المدير العام لسونلغاز رئيسا لجمعية ميد_تسو

تم انتخاب الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال بالإجماع، رئيسا لجمعية مسيري شبكات نقل الكهرباء لدول البحر الأبيض المتوسّط.

وحسب بيان للمجمع، تم إنتخاب عجال، خلال أشغال الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 28 فيفري 2022. رئيسا لجمعية مسيري شبكات نقل الكهرباء لدول البحر الأبيض المتوسّط، وذلك لعهدة تدوم إلى غاية 30 جوان 2023.

هذا وعقد الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، اليوم الثلاثاء، لقاء مع الأمين العام لجمعية “ميد-تسو”، أنجيلو فيرانتي، وهذا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

كما أكّد مراد عجال، بصفته أيضا رئيسا للّجنة المغاربية للكهرباء “كوميلاك”. استعداد مجمّع سونلغاز، للعمل مع كل المتعاملين على المستوى الإقليمي والدولي. وعدم إدخّار أي جهد للمحافظة على المكتسبات، وترقية المنظومة الكهربائية بشكل فعّال وناجع.

للإشارة، فقد تم إنشاء جمعية مسيّري شبكات نقل الكهرباء لدول البحر الأبيض المتوسط “ميد-تسو”، بمدينة روما الإيطالية بتاريخ 19 أفريل 2012. وكانت سونلغاز وراء فكرة إنشاء هذه الجمعية بمعية الشركة الإيطالية “تيرنا”. كما تتمثّل مهمّة “ميد-تسو” في دعم كافّة المبادرات المؤسّساتيّة الهادفة إلى بعث سوق متوسطيّة للكهرباء.

وبخصوص اللّجنة المغاربية للكهرباء “كوميلاك”، فتضمّ شركات الكهرباء في كلّ من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا. وهي الهيئة التي تم تأسيسها في جوان 1974. حيث تهتم اللّجنة بشكل رئيسي بالمواضيع المتعلّقة بإشكالية تطوير قطاع الكهرباء على مستوى المنطقة المغاربية.

كما تم انتخاب سونلغاز، على رأس “كوميلاك”، بداية من 23 فيفري 2021، لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى غاية 2023.

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