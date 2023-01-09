سونلغاز: ربط كل المنشآت الرياضية بالكهرباء والغاز تحسبا لـ”شان 2022″

قال خليل هدنة الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، أن ه تم توفير طاقة متصلة وربط كل المنشآت الرياضية بالكهرباء والغاز تحسبا لـ “شان 2022”

وأضاف خليل هدنة، أن الجزائر ستحتضن بداية من 13 جانفي الى 14 فيفري البطولة الافريقية للمحليين شان” 2022″. حيث إتخذت سونلغاز كافة الإجراءات لاحتصان هذه الطبعة. من خلال توفير طاقة متصلة وذات نوعية. بالإضافة كذلك إلى تأمينها لكل الولايات التي تحتضن هذه المناسبة سواء العاصمة، وهران قسنطينة، و عنابة.

كما عملت سونلغاز على معاينة وصيانة المعدات الكهربائية والغازية في الهياكل الفندقية والموضوعة لاستقبال الوفود والفرق وساكنة الولايات. بالإضافة كذلك إلى محطات ومراكز الربط لكل منشاة رياضية معنية. حيث قدرت عدد الهياكل التي تم معاينتها 34 منشأة طاقوية كبيرة عادية او متوسطة التوتر.

وأضاف ذات المتحدث، أن سونلغاز ومن خلال شركاتها سخرت 882 فريق تدخل. مكون من 1197 عون تقني مختص. وتدعيمها بفرق اشغال مختصة ومعتمدة ومقاولين المعتمدين للمؤسسة. وكذا 235 عون مقاولات وتسخير 107 مركبة. من أجل إنجاح العرس الكروي الكبير والإلتزام بمهامها للسير الحسن للتظاهرات الكروية.