سونلغاز: ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية نهاية السنة

قال مراد عجال المدير العام لمجمع سونلغاز، أن المجمع العمومي سونلغاز يعمل على ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية في نهاية سنة 2022.

وخلال ندوة صحفية على هامش جلسة عمل مع السلطات المحلية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر و كذا المستثمرين بولاية البويرة، أشار عجال، إلى أن مجمعه يعمل على ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية من أجل اعطاء دفع جديد للفلاحة و للتنمية الإقتصادية للبلد.

وأضاف عجال، أنه يبلغ حاليا عدد المستثمرات التي تم ربطها و وضعها حيز الخدمة عبر التراب الوطني حوالي 18 ألف مستثمرة من أصل 50 الف مستثمرة تم احصاؤها وتسجيلها في إطار البرنامج الوطني للقطاع. الذي يتعلق أيضا بمناطق الظل ومناطق النشاط و المناطق الصناعية.

وأفاد في سياق ذي صلة، أن هذه التوصيلات تسمح بخلق آلاف الوظائف للشباب. بالإضافة كذلك إلى الثروة. مشيرا إلى الآثار الإيجابية لهذا البرنامج الذي سمح للعديد من الفلاحين بمضاعفة إنتاجهم. خاصة فيما يتعلق بشعب تربية المواشي والبطاطا و غيرها”. كما اعتبر أن أشغال الربط في ولاية البويرة تسير بشكل جيد خاصة في المناطق الصناعية.

وأشار عجال إلى أن ولاية البويرة تعتبر من بين الولايات الأولى التي استفادت من هذه التوصيلات. حيث تم ربط المنطقة الصناعية بالطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثلاثي بين الولاية و سونلغاز و المستثمرين من خلال ترتيب مالي”.

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