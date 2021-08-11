سونلغاز..سجلنا انقطاعات في التموين بشبكة الكهرباء في الولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة

أعلن مجمع سونلغاز عن تسجيل انقطاعات في التموين بشبكة الكهرباء في عدة ولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة.

وأضافت، أن أكبرالانقطاعات مست بالدرجة الأولى، كل من ولاية المدية، و بومرداس، والبويرة، تيزي بليدة، بجاية قالمة، الطارف، عنابة، جيجل، سوق لعراس.

وبخصوص جل الانقطاعات المسجلة في هذه الولايات بلغ خلال يومي 9 و 10 جويلية 22670ML بالنسبة لخطوط الضغط العالي.

وأوضحت أن ازمة الحرائق تزامت مع اوقات ذرة الاستهلاك لهذا كانت الحصيلة كبيرة

كما كشفت عن تشكيل خلايا ازمة تشتغل على مدار ساعات اليوم لتمكين من تسيير مثل هكذا ازمات.

إلى جانب ذالك، أكدت أن إنقطاع الكهرباء بالمناطق التي مستها الحرائق، يعتبر شيئا عاديا وفرق سونلغاز في الميدان لاصلاح الأعطاب.

هذا وتم إحصاء جميع الخسائر والمجمع يمتلك جميع الامكانيات لإصلاح كل الأعطاب وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أن هناك إنقطاعات انجرت عن الحرائق وأخرى كانت متعمدة من قبل المجمع لتفادي الأضرار.

وبلغ عدد المشتركين المتضررين بالانقطاعات بسبب حرائق التي مست الولايات المختلفة الى 175 870 مشترك.

إضافة الى ذالك، فقد تم تسجيل حرق 4 محولات كهرباء من الضغط العالي بسبب الحرائق على المستوى الوطني.