سونلغاز: عجال يأمر بتسريع أشغال محطّات توليد الطاقة الكهربائية

عقد الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الأحد، اجتماعا خصّص لاستعراض ودراسة مدى تقدّم الاشغال بعدد من محطّات توليد الطاقة الكهربائية.

وحسب بيان للمجمع، ضم الاجتماع كل من الرّئيس المدير العام لشركة انتاج الكهرباء خالد نواصري. والرئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز محي الدين ينتران، وكذا عدد من الإطارات المسيّرة للمجمّع.

وخصّص الاجتماع، لاستعراض ودراسة مدى تقدّم الاشغال بعدد من محطّات توليد الطاقة الكهربائية، والتي هي في طور الإنجاز.

ويتعلّق الأمر بكل من محطة توليد الكهرباء بولاية مستغانم والتي بإمكانها عند دخولها حيّز الخدمة، انتاج أكثر من 1450 ميغاواط. وكذا محطة توليد الطاقة الكهربائية ببلدية أوماش ولاية بسكرة.

كما أسدى مراد عجال، جملة من التعليمات والتّوجيهات الصارمة. تتعلق بضرورة تسريع وتيرة الانجاز، والتكّفل بكل الانشغالات في وقتها.

وأشار عجال إلى ضرورة ايفائه دوريا، بوضعية تقدّم أشغال المشاريع الحيويّة، لمناقشتها والوقوف عند النقّاط الهامة في الاجتماعات المقبلة.

كما شدّد عجال على أهمية هذه المشاريع، والدّور المنتظر منها في تطوير المنظومة الكهربائية للبلاد.

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