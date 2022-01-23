سونلغاز: عجال يأمر بتسريع أشغال محطّات توليد الطاقة الكهربائية
عقد الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الأحد، اجتماعا خصّص لاستعراض ودراسة مدى تقدّم الاشغال بعدد من محطّات توليد الطاقة الكهربائية.
وحسب بيان للمجمع، ضم الاجتماع كل من الرّئيس المدير العام لشركة انتاج الكهرباء خالد نواصري. والرئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز محي الدين ينتران، وكذا عدد من الإطارات المسيّرة للمجمّع.
وخصّص الاجتماع، لاستعراض ودراسة مدى تقدّم الاشغال بعدد من محطّات توليد الطاقة الكهربائية، والتي هي في طور الإنجاز.
ويتعلّق الأمر بكل من محطة توليد الكهرباء بولاية مستغانم والتي بإمكانها عند دخولها حيّز الخدمة، انتاج أكثر من 1450 ميغاواط. وكذا محطة توليد الطاقة الكهربائية ببلدية أوماش ولاية بسكرة.
كما أسدى مراد عجال، جملة من التعليمات والتّوجيهات الصارمة. تتعلق بضرورة تسريع وتيرة الانجاز، والتكّفل بكل الانشغالات في وقتها.
وأشار عجال إلى ضرورة ايفائه دوريا، بوضعية تقدّم أشغال المشاريع الحيويّة، لمناقشتها والوقوف عند النقّاط الهامة في الاجتماعات المقبلة.
كما شدّد عجال على أهمية هذه المشاريع، والدّور المنتظر منها في تطوير المنظومة الكهربائية للبلاد.
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عجال يشدد على ضمان تزويد ولايات الجنوب بالطاقة في صائفة 2022
كما شدد عجال، على ضرورة ضبط مستوى تقدّم الأشغال والتزامات سونلغاز بخصوص تزويد ولايات الجنوب بالطاقة خلال صائفة 2022.
وأشرف عجال، على أشغال اجتماع متابعة مستوى تنفيذ المشاريع المقرّرة للتحضير لصائفة 2022.
وحسب بيان لسونلغاز، فقد تم التركيز في هذا الاجتماع، على تزويد ولايات الجنوب بالطاقة خلال ذات الفترة.
كما حمل الاجتماع عنوان “إضاءة على تحضير صائفة 2022 على مستوى ولايات الجنوب”. وعقد في مقر المديرية العامة لسونلغاز، بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في الفروع المعنية بهذا البرنامج.
كما أكد عجال، على ضرورة ضبط مستوى تقدّم الأشغال والتزامات سونلغاز بخصوص هذا البرنامج.
تنصيب مراد عجال رئيسا مديرا عاما جديدا لسونلغاز
هذا وأشرف وزير الطاقة، محمد عرقاب، يوم 30 ديسمبر الماضي، على تنصيب مراد عجال رئيسا مديرا عاما جديدا لسونلغاز خلفا لشاهر بولخراص.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال بولخراص،إن مجهودات فريق سونلغاز، كللت بنتائج جد مرضية في كل الميادين.
كما شجع وهنأ المدير الجديد قائلا: “أشجع وأهنئ عجال كأخ اشتغلت معه لأكثر من 20 سنة، وأعرفه جيدا”.
وشكر بولخراص، رئيس الجمهورية، لاعطائه الثقة منذ عدة سنوات لتولي هذا المنصب الهام. والذي حاول من خلاله بشتى المجهودات وبكل القوى وبمخطط عمل من أجل تجسيد جانب من السياسية الوطنية خاصة في شق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف بولخراص: “عملنا مع الفريق لتطوير وإنعاش هذا المرفق الهام في ظل ظرف جد صعب خاصة جراء جائحة كورونا، وما ترتب عنها من انعكاسات أكثرها سلبية. ولكن هذا لم يقلل من ارادة المجمع وعامليه والاطارات من أجل الوصول إلى بر الأمان وتجسيد كل هذه الأهداف وتطلعات المواطنين والسلطات العليا للبلاد”.
كما شكر بولخراص، كل عاملات وعمال مجمع سونلغاز. وكل الاطارات التي رافقته وأمضى معها سنوات من الإستقرار والعمل كل في مجاله واختصاصه بالمثابرة وبالتفاني.
ومن جهته، شكر عجال، رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، معتبرا هذا تكليفا، احساسا منه بثقل المهمة. وأكد عجال، أنه لن يدخر أي جهد، ادراكا منه بالمسؤولية المهمة التي اوكلت اليه للتو.
كما شدد عجال، أنه لن يدخر أي جهد لتحقيق التنمية المستدامة لمجمع سونلغاز. لتحقيق المزيد والأفضل من استكمال للمشاريع الحالية وتطوير مشاريع جديدة.
كما تعهد على العمل جاهدا على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية من ربط لمناطق الظل بالطاقة. وتطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي ونجاح الانتقال الطاقوي. وكذا تجنيد المقومات والكفاءات لتطوير المجمع خدمة للمواطن والوطن.
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