سونلغاز: غسل الخطوط والعوازل الكهربائية تفاديا للإنقطاعات

تقوم الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “GRTE”، من بداية الصائفة بعمليات غسل الخطوط والعوازل الكهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدّا.

وحسب بيان لسونلغاز، تم اليوم السبت، على مستوى مركز تحويل الكهرباء في بودواو، عرض عينة من عملية غسل العوازل التي تم اطلاقها عبر مختلف المحطات بالاستعانة بـ 12 فرقة تقنية مختصة تم استقدامهم من مختلف ولايات الوطن.

وتم تجنيد 4 فرق للعمل على مستوى مركز التحويل في بودواو “المسؤول عن تموين شرق العاصمة بالكهرباء”، أماّ الـ8 فرق المتبقية فقد تم توزيعهم بين مراكز التحويل في أولاد فايت الحميز والحراش.

وحسب تصريحات الرئيس المدير العام العام للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء، نبيل يوسفي، فإن العملية “تندرج في إطار الاستعداد لصائفة 2021، والتي تتم وفق برنامج عمل مضبوط، حيث دخلت كل الإنجازات وحيز الخدمة شهر جوان، لتتم مرافقتها حاليا بفرق الصيانة التي تتكفّل بتأمين كل الخطوط الكهربائية تفاديا لأية انقطاعات.

وحسب ذات المسؤول، فإن برمجة هذه العملية جاءت انطلاقا من تسجيل ظاهرة “تقدّم ضباب كثيف جدا من البحر ونسبة رطوبة عالية جدا”، تسببت في ترسب الملح فوق العزاول الكهربائية خاصة في الناحية الشرقة للجزائر، والتي ترتبت عنها بعض الانقطاعات والتذبذب، وهو ما استدعى استقدام 12 فرقة مختصة في الصيانة من مختلف الولايات تقوم بعمليات غسل العوازل تحت الضغط “دون قطع الكهرباء”.

وأوضح يوسفي بأن العملية تمس الخطوط الكهربائية ومحطات التحويل، وذلك باستعمال الماء المقطر المعالج منزوع المعادن، الذي يكون عازل للكهرباء. وهي العمليات التي يؤكد ذات المسؤول بأنها تتم في العادة ما بين الرابعة والتاسعة صباحا وبشكل يومي.