إعــــلانات
الوطني

سونلغاز.. هياكل جديدة متخصصة في التكوين في مجال الكهرباء والغاز

بقلم ع.ع
سونلغاز.. هياكل جديدة متخصصة في التكوين في مجال الكهرباء والغاز
  • 355
  • 0

أوضحت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ” سونلغاز”، أنها تعتزم تعزيز تواجدها على التراب الوطني من خلال خلق هياكل جديدة في كل من غرداية وهران، خاصة وأنها تضم ثلاث مراكز متخصصة في التكوين في مجال الكهرباء والغاز و كذا التسيير.

وجاء في بيان لسونلغاز “ترأس مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، ترأس أمس اجتماع مصغّر. خصّصت أشغاله لدراسة ملف تنظيم نشاطات شركة سونلغاز-خدمات- والمتعلقة بنشاط النقل. وصيانة المركبات،ونشاطات التكوين وتسيير المدارس”.
وأضاف البيان “في هذا الشأن تجدر الإشارة أن سونلغاز التي تضم ثلاث مراكز متخصصة في التكوين في مجال الكهرباء والغاز و كذا التسيير، تعتزم تعزيز تواجدها على التراب الوطني من خلال خلق هياكل جديدة في كل من غرداية و وهران”.
جدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية العامة، حضره عدد من الإطارات المسيّرة في المجمّع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/blk8H
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر