سونلغاز.. هياكل جديدة متخصصة في التكوين في مجال الكهرباء والغاز

أوضحت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ” سونلغاز”، أنها تعتزم تعزيز تواجدها على التراب الوطني من خلال خلق هياكل جديدة في كل من غرداية وهران، خاصة وأنها تضم ثلاث مراكز متخصصة في التكوين في مجال الكهرباء والغاز و كذا التسيير.

وجاء في بيان لسونلغاز “ترأس مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، ترأس أمس اجتماع مصغّر. خصّصت أشغاله لدراسة ملف تنظيم نشاطات شركة سونلغاز-خدمات- والمتعلقة بنشاط النقل. وصيانة المركبات،ونشاطات التكوين وتسيير المدارس”.

وأضاف البيان “في هذا الشأن تجدر الإشارة أن سونلغاز التي تضم ثلاث مراكز متخصصة في التكوين في مجال الكهرباء والغاز و كذا التسيير، تعتزم تعزيز تواجدها على التراب الوطني من خلال خلق هياكل جديدة في كل من غرداية و وهران”.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية العامة، حضره عدد من الإطارات المسيّرة في المجمّع.