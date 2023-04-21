سوياد ضمن التشكيلة المثالية لمجموعات “الشامبينز ليغ”

اختير قائد شبيبة القبائل، بدر الدين سوياد، ضمن التشكيلة المثالية لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، التي اختتمت يوم الفاتح من شهر أفريل الجاري.

ونشر أمس الخميس، الحساب الرسمي لموقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصاء. التشكيلة المثالية لمجموعات “الشامبينز ليغ” والتي عرفت غياب نجوم شباب بلوزداد. بينما كانت الشبيبة ممثلة في سوياد.

يذكر أن سوياد، بصم على مستوى راق في المجموعات. وكان له تأثير كبير، في بلوغ الشبيبة ربع النهائي، لاسيما بعد هدفه القاتل في مرمى الوداد البيضاوي المغربي، في الجولة الثانية.