سويسرا.. الوجهة الأوروبية الأكثر أمانًا

وفقًا للدراسة المنشورة على موقع Gamblino.com، فإن سويسرا هي الدولة الأكثر أمانًا في أوروبا، بينما تحتل بلجيكا المرتبة الثانية.

وقامت الدراسة بتحليل تسعة مقاييس تتعلق بالسلامة داخل الوجهات. بما في ذلك عدد جرائم القتل والاعتداءات والوفيات على الطرق وخطر الكوارث الطبيعية ومؤشر السلام العالمي.

وذكرت صحيفة بروكسل تايمز أيضًا أن دراسة Gamblino.com أعطت كل دولة درجة من عشرة لتسعة عوامل مختلفة.

وأشار متحدث باسم Gamblino.com في هذا الصدد: “عند اختيار وجهات سفر رائعة. من المهم أن يكون المسافرون على اطلاع جيد بالبلدان التي يسافرون إليها ، بما في ذلك مدى أمان المكان”.

وأضاف أيضًا أن أوروبا توفر فرصًا غير عادية لجميع المسافرين الذين يرغبون في الاستمتاع بأشياء. مثل رؤية المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية والأنظمة البيئية والثقافات المختلفة الموجودة في جميع أنحاء القارة.

وصنف الخبراء سويسرا على أنها أكثر الأماكن أمانًا للسفر في أوروبا بمؤشر أمان قدره 45. تليها ثلاث دول من بلدان الشمال الأوروبي.

في السابق، وجدت دراسة نشرتها مجلة فوربس العام الماضي أن سويسرا كانت تعتبر الدولة الأكثر أمانًا في أوروبا للسفر إليها. خلال هذه الفترة، مع مراعاة عدة عوامل، بما في ذلك معدلات الجريمة ومستويات التلوث والرعاية الصحية.

كما صنفت دراسة فوربس سلوفينيا في المرتبة الثانية ، تليها البرتغال والنمسا وألمانيا وإسبانيا وجمهورية التشيك.

لعام 2022، تم اختيار سويسرا على رأس الترتيب. وتُظهر هذه البيانات أيضًا أن السويسريين يتمتعون بأفضل نظام رعاية صحية في أوروبا. وأفضل ستة مياه للاستحمام في القارة ومن بين أدنى مستويات التلوث.

في الوقت نفسه، تشتهر سويسرا أيضًا بطعامها الرائع وثقافتها المحلية النابضة بالحياة أيضًا.

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