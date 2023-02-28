سويسرا توقع اتفاقية الهجرة مع غينيا بيساو

أعلنت السلطات السويسرية عن توقيع اتفاقية هجرة مع غينيا بيساو، والتي تنظم قضايا إعادة القبول والإقامة غير النظامية.

وجاء في بيان أمانة الدولة للهجرة أن “الاتفاقية تنظم القضايا المتعلقة بإعادة قبول الأشخاص ذوي الإقامة غير النظامية. وتمكن من تعزيز الحكم الرشيد في مجال الهجرة في غينيا بيساو”.

وخلال الاجتماع مع وفد غينيا بيساو، قال بورغنر إنه من المهم أن يعزز البلدان التعاون مع بعضهما البعض. وأكد أن قضايا الهجرة لا تزال ذات أهمية قصوى.

وشدد بورجنر على أنه يجب على البلدين التركيز بشكل خاص على إعادة قبول الأشخاص. الذين يقيمون في سويسرا بشكل غير قانوني . مشيرًا إلى أن البلاد تريد إعادة جميع أولئك الذين لا يحملون الوثائق اللازمة.

وقالت كتابة الدولة للهجرة كذلك إنها تعتزم المشاركة في مشاريع محلية محددة لدعم غينيا بيساو في مجال الهجرة. من بين أمور أخرى، تخطط لمساعدة البلاد على رقمنة سجل الأحوال المدنية. مما سيسهل على السلطات تسجيل البيانات والتنقل فيها.

للإشارة، لا تزال سويسرا واحدة من البلدان التي تسجل عددًا كبيرًا من طلبات اللجوء. بسبب استقرارها الاقتصادي وكذلك قوانينها بشكل عام.

توُظهر البيانات التي قدمتها كتابة الدولة لشؤون الهجرة أن سويسرا سجلت العام الماضي 24511 طلب لجوء. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64.2 في المائة مقارنة بعام 2021.

وتعليقًا على ارتفاع عدد طلبات اللجوء التي تم تسجيلها العام الماضي، قالت الأمانة إن هذا حدث. من بين أمور أخرى، بسبب رفع قيود فيروس كورونا، وزيادة الضغط على بعض اللاجئين، وارتفاع الأسعار.

وكشف المصدر نفسه عن أن مواطنين أفغان قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء العام الماضي. حيث قدم الأفغان ما مجموعه 7054 طلب لجوء في عام 2022.

كما قدم مواطنو الدول الأخرى عددًا كبيرًا من طلبات اللجوء. قائمة الدول التي قدم رعاياها عددًا كبيرًا من الطلبات في عام 2022 تشمل أيضًا تركيا وإريتريا وسوريا.