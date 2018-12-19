«سيارات بالفاسيليتي حلال والتسليم في 10 أيام!»

يمكن لصاحبها التصرف فيها بعد 4 أشهر.. مدير التسويق ببنك «السلام» لـ النهار:

«البنك سيسلم 3 آلاف سيارة لأصحابها خلال سنة 2019»

«البنك أمضى على 42 اتفاقية على رأسها موظفو سوناطراك وسونلغاز والجوية الجزائرية وعدد من الوزارات»

كشف مدير التسويق ببنك «السلام» عن إجراءات جديدة تمكن الزبائن المستفيدين من شراء سيارات بالتقسيط والتصرف فيها بعد 4 أشهر، شريطة تسديد المبلغ كاملا بعد هذه المدة من دون انتظار 5 سنوات للحصول على البطاقة الرمادية، حيث ينتظر أن يسلم البنك 3 آلاف سيارة إلى أصحابها بدخول سنة 2019.

وقال مدير التسويق ببنك «السلام» في تصريح خص به «النهار»، أمس، إن البنك يعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل العراقيل سواءً في عملية شراء أو بيع السيارات بالتقسيط، حتى يقوم بتشجيع المواطن على التوجه نحو هذه الصيغة.

مشيرا إلى أنه بإمكان الزبائن المستفيدين من شراء سيارات بالتقسيط وبيعها بعد 4 أشهر، شريطة تسديد المبلغ كاملا، ومنحه بطاقة السير المؤقتة باسم صاحب السيارة ورفع «الرهن» عن السيارة.

وقال المتحدث إن البنك يعمل على تسليم أكبر عدد ممكن من السيارات لأصحابها، مؤكدا أنه في حالة ما إذا كان مخزون السيارات ببنك «السلام» يتوفر على السيارات، يتم تسليم السيارة في مدة لا تتجاوز 10 أيام، أما في حالة عدم توفر السيارات بالمخزون يتم تسليمها في مدة لا تتجاوز 45 يوما.

وأضاف مدير التسويق أن مصرف «السلام» قام بتوزيع 10600 سيارة خلال الفترة الممتدة من أواخر سنة 2017 إلى غاية 2018.

مشيرا إلى أنه خلال سنة 2019، سيتم توزيع قرابة 3 آلاف سيارة، موضحا أن مصرف «السلام» قام باقتناء « كوطة» قدرت بـ6 من المئة من إنتاج مصانع تركيب السيارات «كيا» و«سوفاك» و«هيونداي» و«بيجو».

وأضاف أن البنك يقوم حاليا بالاعتماد على جميع العلامات التجارية وفق الصيغة الشرعية للبيع بالتقسيط لمدة 60 شهرا، مؤكدا أن مصرف «السلام» يوفر 24 نوعا لـ7 علامات .

وأشار مدير التسويق إلى أن مصرف «السلام» أمضى على 42 اتفاقية مع كبرى المؤسسات العمومية، على غرار مؤسسة «سوناطراك وفروعها» ومؤسسة «سونلغاز وفروعها» والخطوط الجوية الجزائرية وشركة «الطاسيلي للطيران» و«نفطال» و«كوسيدار» ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل.

كما أكد المدير أن جميع الموظفين الذين يتقاضون راتب 40 ألف دينار فما فوق بإمكانهم اقتناء سيارة من مختلف الماركات المركبة بالجزائر، مؤكدا أن هامش الربح يتم تحديده وفق الراتب الشهري للزبون وسعر السيارة.