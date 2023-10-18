سيارات ودراجات نارية وجرّارات في الجزائر.. كل التفاصيل !

أكد خبراء السيارات في الجزائر، أن العدد الهائل من السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة، تعتبر بداية لانفراج السوق. من ناحية الوفرة والسعر. لكن حسبهم يبقى العائق هو أن عملية الاستيراد معقدة وطويلة.

وقال من جهته، المحلّل الاقتصادي، إسحاق خرشي، إنّ من المحتمل أن تنخفض أسعار السيارات تقريبا بـ 10 بالمائة من سعرها الحالي. مشيرا إلى أن السوق الجزائرية بحاجة إلى 300 إلى 400 ألف سيارة في السنة لإحداث التوازن.

وأشار من جانبه، ابراهيم عزيز إعلامي متخصص في مجال السيارات في تصريح لـ “النهار”، إلى أن عملية الاستيراد معقّدة وطويلة. مضيفا “على سبيل المثال أوبال وجاك تحصلوا على اعتماداتهم في فيفري مع فيات ولحد الآن لم يستوردوا”.

تفاصيل السيارات والمركبات والدراجات التي ستدخل السوق

كما ستعرف السوق الوطنية، دخول كمية هائلة من السيارات والمركبات و الدراجات النارية، خلال السنة الجارية. حيث ستستقبل الجزائر 180233 مركبة بمبلغ إجمالي قرابة 2 مليار دولار وبالتحديد 1.909.008.459 دولار.

وأما السيارات النفعية والسياحية، فتشهد السوق دخول 120554 سيارة، وتتوزع على النحو التالي، 44433 سيارة نفعية وسياحية من علامة “فيات”. “جيلي” 39031 سياحية، “شيري” 10090 سياحية، “جاك” 7000 سيارة سياحية ونفعية. “أوبال” 4000 سياحية. “سيتروان” 5000 سياحية ونفعية، “سوكون” 7000 نفعية وسياحية، Dfsk 4000 سيارة نفعية.

وبخصوص فئة الشاحنات، فستدخل السوق 3546 شاحنة من وزن الثقيل. 2500 سينوتورك، و600 دايو، و253 علامة “مان” و105 زومليون، و88 موتورز الجزائر.

أما الدراجات النارية فيبلغ عددها 53541 دراجة. 29334 “ليفان”، و”سيم” sym 8578، علامة “أوكينوا” 12699 دراجة، علامة “سام” 2250 دراجة.

ومن فئة الآلات المتحركة والجرّارات ستدخل الجزائر 2582 مركبة. 1745 آلية متحركة “شينغ كونغ”، 102 من مؤسسة “فوماتراب”، 152 آلية “هيدروماك”، و527 جرار فلاحي من مؤسسة “ccttk “، 56 آلية من مؤسسة “ديجيتال ميغا ستور”.