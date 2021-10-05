سياسي سويسري: تصريحات ماكرون خاطئة وعلى الرأي العام الدولي أن يجبر فرنسا على الإعتذار

إعتبر، الكاتب والسياسي السويسري، جان زيغلر، أن الجرائم التي إرتكبها المحتل الفرنسي في الجزائر تشكل حلقات في سلسلة طويلة من الجرائم الإستعمارية، وان ماكرون مخطئ تماما في تصريحاته الأخيرة.

وخلال حوار مع القناة الإذاعية الاولى، ذكر زيفلر، بان تصريحات ماكرون غير لائقة ولا تتوافق بأي حال من الأحوال مع واقع الإستعمار الفرنسي في الجزائر، الذي اتسم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، يتوجب التنديد بها على طول المدى.

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وبشأن سياسة فرنسا في طمس مكونات الهوية الجزائري، يرى زيغلر أنها جريمة لا تقل شأنا عن مجازر سطيف وخراطة وقالمة، معتبرا أن كل هذه الاعمال مبررة على أسس عرقية أو سياسية، وهو ما يجعلها جريمة ضد الإنسانية وأنها فضيحة بأتم معنى الكلمة.