سياسي فرنسي متطرف لعطال: “وان تو ثري.. عودة جيدة إلى الجزائر”

أطلق السياسي الفرنسي المتطرف، فيليب فاردون، تصريحات استفزازية في حق لاعب الخضر، ونادي نيس الفرنسي، يوسف عطال.

وكانت محكمة نيس، قد أعلنت الأربعاء الفارط، عن إدانة الدولي الجزائري، بالسجن لـ 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 45 ألف أورو، بسبب تضامنه مع فلسطين.

ونشر السياسي فاردون، المنتمي إلى حزب “الاسترداد” الذي يقوده المتطرف، إريك زمور. تغريدة عبر منصة “إكس”، قال فيها: “لقد أدين أخيرا اللاعب المقرب من الإسلاميين يوسف عطال.. كنت من الأوائل الذين نبهوا لمنشوراته قبل 3 سنوات”.

وواصل السياسي المتطرف هجومه على مدافع الخضر، قائلا: “لن يلعب في نيس مجددا ولا في بلادنا.. وان تو ثري.. عودة جيدة إلى الجزائر”.

ويشتهر هذا السياسي المنتخب في مجلس بلدية نيس، بتعليقاته العنصرية ضد المهاجرين خاصة الجزائريين، مثلما هي السياسة المعلنة لزعيم تياره المتطرف إريك زمور ذي الأصول اليهودية.

🔴 Le footballeur pro-islamiste Youcef Atal vient d’être condamné, ENFIN !

J’avais été le premier à alerter sur ses publications, il y a 3 ans déjà.

Il ne jouera plus à #Nice06 et dans notre pays : « One, two, three – bon retour en Algérie » ✈ pic.twitter.com/3y4IXO9JDa

— Philippe Vardon (@P_Vardon) January 3, 2024