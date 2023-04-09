سيال: إطلاق تطبيق للإطلاع على برنامج توزيع المياه

أطلقت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، بوابة جغرافية وتطبيق للإطلاع على توزيع المياه.

وحسب بيان لمؤسسة سيال، كشفت من خلاله أنها تضع تحت خدمة زبائنها بوابتها الجغرافية باللغتين العربية و الفرنسية. حيث يمكنهم من هذا التطبيق الإطلاع بصفة آنية على برنامج التوزيع بإستعمال خاصية تحديد الموقع الجغرافي أوتوماتيكيا.

كما أن هذه البوابة الجغرافية تخضع لتحديثات بصفة منتظمة مع أخذ بعين الإعتبار كل التغييرات على برنامج التوزيع.