سيال تستعمل تقنية الكرة الذكية للكشف عن التسربات

أجرت شركة للمياه والتطهير للجزائر “سيال” بالتعاون مع مجمع سانسوس الجزائر، تجربة ناجحة لتقنية حديثة تسمى “الكرة الذكية” للكشف عن التسربات وتشخيص شبكات المياه والتطهير.

وحسب بيان للشركة، تتمثل هذه التقنية في إدخال كرة مزودة بجهاز استشعار صوتي فائق الدقة داخل شبكات المياه المختلفة.

ويمكن لهذا الجهاز الاستشعاري الذكي اكتشاف الجيوب المائية والتسربات بسرعة وكفاءة. ويعد حلاً مثالياً للمساعدة في الحد من تسربات المياه الصالحة للشرب، والتي تعتبر من أولويات سيال.

تجربة ميدانية ناجحة

أجريت التجربة الميدانية في بلدية أولاد فايت، حيث تم إطلاق الكرة الذكية في قناة توزيع رئيسية بقطر 800 ملم وتمتد لمسافة 3.7 كيلومتر.

وتزود هذه القناة ثماني توصيلات رئيسية تزود المجمعات السكنية الجديدة في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وقبل إطلاق التجربة، اتخذت فرق سيال إجراءات أولية مهمة لضمان سيرها السلس، بما في ذلك إجراء بعض التعديلات على الصمامات. ومراقبة مستوى الخزان الرئيسي في الوقت الفعلي. وضبط معدل التدفق والضغط في الشبكة بشكل مستمر خلال العملية.

وبعد الضبط الكامل لجميع المتطلبات، نجحت فرق سيال وسانسوس في إكمال عملية تشخيص الجزء المحدد من القناة في غضون ثلاث ساعات. واسترجاع الكرة الذكية بنجاح من شبكة توزيع المياه.

نحو خدمة عمومية أفضل

وتعتبر هذه التجربة الرائدة دليلاً على التزام سيال المستمر بترقية الخدمة العمومية للمياه والتطهير. وسعيها للحفاظ على الموارد المائية واستدامتها للأجيال القادمة.

حيث صرح لياس ميهوبي، المدير العام لسيال: “نحن فخورون بنجاح هذه التجربة التي تظهر التزامنا. بتبني أحدث التقنيات لتحسين كفاءة شبكاتنا وخدماتنا. ستساعدنا الكرة الذكية على اكتشاف التسربات وإصلاحها في وقت مبكر. مما يقلل من فقدان المياه ويعزز استدامة إمداداتنا المائية”.

ومن جانبه، علق عبد الرزاق عبد الستار، المسؤول التجاري لسانسوس: “يسرنا أن نشارك في هذا المشروع المهم مع شريكنا سيال. تمثل الكرة الذكية تقدماً كبيراً في مجال إدارة البنية التحتية للمياه. وسنواصل العمل عن كثب مع سيال لضمان استفادة المواطنين من فوائد هذه التقنية الثورية”.

لا شك أن اعتماد تقنية الكرة الذكية يمثل خطوة كبيرة نحو إدارة أكثر كفاءة لشبكات المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي في الجزائر. مما سيعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء.