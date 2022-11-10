سيال: تسجيل 110 ألف عملية دفع إلكتروني لفواتيرها في 2022

سجلت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” هذه السنة 2022. أكثر من 110 ألف عملية دفع إلكتروني لتسديد فواتير إستهلاك المياه.

وحسبما أفاد به بيان لمؤسسة سيال، فإن قيمة الفواتير التي تم دفعها إلكترونيا منذ مطلع العام الجاري بلغ 210 مليون دج. مضيفة أن عمليات الدفع الإلكتروني شهدت تطورا ملحوظا في العام الجاري. بفضل نشرها لأجهزة الدفع الالكتروني عبر 40 وكالة موزعة عبر ولايتي الجزائر وتيبازة. بالإضافة كذلك إلى إمكانية الدفع عبر الإنترنت لاسيما من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

ومن أجل تحسيس الزبائن بأهمية إستعمال هذه الوسيلة الآمنة لدفع فواتير المياه، تشارك سيال إبتداء في الأيام التحسيسية لتعميم إستعمال وسائل الدفع الإلكتروني. التي تنظمها جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته لولاية تيبازة. بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لنفس الولاية.

كما أضاف بيان شركة “سيال”، أن فعاليات هذه الأيام التحسيسية تمتد إلى غاية اليوم الخميس على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين بشرشال. التي أكدت انخراطها في النشاطات الجمعوية من خلال حضورها ومشاركتها في تحسيس وتوعية مختلف الفاعلين حول هذه الخدمة. باعتبارها وسيلة للتقليل من استعمال السيولة النقدية و كذا وسيلة لتأمين و عصرنة المبادلات و المعاملات التجارية.

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