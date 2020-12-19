سيال تطلق 4 صفحات على موقع فايسبوك للتواصل الجواري

أطلقت شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر سيال 4 صفحات خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مخصصة للتواصل المحلي.

كما أطلقت الشركة صفحة سيال تيبازة خاصة بالمواطنين الذين يقطنون في 28 بلدية على مستوى ولاية تيبازة.

وفي هذا الإطار تم إطلاق صفحة الجزائر وسط، والتي تضم كل البلديات التي تقع بوسط الجزائر العاصمة.

كما تم إطلاق صفحة سيال الجزائر شرق وصفحة سيال الجزائر غرب والتي تضم أيضا كل بلديات التي تقع شرق وغرب الجزائر العاصمة.

واكدت سيال أنه ومن خلال هذه الصفحات سيتم اعلام زبائنها بكل الاعطاب والأشغال المبرمجة على مستوى شبكات توزيع المياه الشروب.

كما سيتم استغلال هذه اللصفحات بالموازاة مع وسائل الاعلام المحلية و الرسائل النصية.

وأكدت سيال أنها ستبقى في إصغاء دائم لزبائنها من أجل الإجابة عن حاجياتهم وانشغالاتهم