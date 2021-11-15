“سيال” توزع المياه على الأنصار خلال مباراة الجزائر وبوركينافاسو غدا

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” أنها ستوزع قارورات وأكياس المياه على المناصرين، خلال مبارة الجزائر وبوركينافاسو غدا الثلاثاء بملعب مصطفى تشاكر. تبعا لتوصيات وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني.

وجاء في بيان “سيال” أن هذه الخطوة تبرز دور المواطنة الذي تتحلى به إلى جانب مهمتها في السعي الدائم لتحسين خدمات المياه والتطهير.

كما تسعى لتقديم خدمة عمومية للمواطن أينما كان ومرافقته في كل المناسبات. كما هو الحال خلال مباراة الخضر وبوركينافاسو يوم غد أين ستزود الأنصار بأكياس المياه والماء الشروب.

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كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة عن تفاصيل التغطية الصحية والأمنية لمواجهة الخضر يوم الثلاثاء.

سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة من أجل تامين المباراة الرسمية لتصفيات كأس العالم المقررة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر .تغطية صحية و أمنية خاصة تنطلق صبيحة الثلاثاء و تمتد إلى غاية خروج آخر مناصر من إقليم الولاية.

ويبلغ تعداد الجهاز الامني 200 عون من مختلف الرتب و فريق طبي مؤهل مع مطابقة شروط الوقاية من وباء كوفيد. وعتاد مكون من 08 شاحنات إطفاء و 11 سيارة إسعاف من أجل ضمان السير الحسن والتكفل الامثل بالمناصرين والفريقين على حد سواء.

كما سيتم تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي تحت قيادة العقيد مرزاق باشي مدير الحماية المدنية لولاية البليدة. وإشراف مجموعة من الضباط والمخبرين.

خارج وداخل الملعب أثناء المباراة

وتسخير 03 سيارات إسعاف بطاقم طبي على محيط المستطيل الاخضر. كما سيتم

تنصيب مركز طبي متقدم خلف المدرجات. متكون من 50 عون من مختلف الرتب و فريق طبي لضمان إسعاف المناصرين.

وتسخير سيارتي إسعاف خلف المدرجات لضمان اجلاء المناصرين من الملعب نحو المستشفيات في حالة الضرورة. وشاحننتي إطفاء للتدخل الفوري في حالة الخطر.

وتسخير 04 شاحنات إطفاء و 04 سيارات إسعاف على امتداد الطريق السيار والمدخل الجنوبي لولاية البليدة. لضمان امن استقبال وعودة المناصرين قبل وبعد المباراة.

وضع وحدات الحماية المدنية القريبة من الملعب (أولاديعيش- بني مراد- الوحدة الرئيسية) في حالة يقظة. وتنصيب مركز تدخل ثابت على مستوى المركز المتقدم الحماية المدنية حي يوسفي (حي الدريوش) خلف مقر الناحية العسكرية الاولى.

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