سيال: 40 بالمائة نسبة تسربات المياه الصالحة للشرب بالعاصمة
كشفت شركة “سيال” للتوزيع وتطهير المياه بالجزائر العاصمة وتيبازة عن ضياع مابين 30 و40 بالمائة من المياه الصالحة للشرب، الموزعة يوميا على ساكنة الولاية بسبب التسربات.
وأكد أمين حمدان نائب المدير العام لمؤسسة “سيال” المكلّف بالخدمة العمومية، على هامش لقاء إعلامي وتوعوي حول “ترشيد استعمال الماء” لفائدة أئمة ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيبازة والبليدة. أن التذبذب الذي تشهده ولاية الجزائر العاصمة سببه ضياع كميات من المياه. وفرق سيال تعمل على قدم وساق لتتبع هذه التسربات قصد تصليحها وتفادي تبذير المياه.
وأشار في السياق، أنه يتم حاليا على مستوى مؤسسة “سيال” تنفيذ برنامجا لإعادة تهيئة قنوات المياه القديمة التي تعد المشكل الحقيقي الذي يسبب التسربات”.
كما أكد حمدان، أن الجزائر العاصمة تضم 6000 كلم من قنوات توزيع المياه الشروب. مقابل 1200 كلم في ولاية تيبازة.
وعن إمكانية تغير برنامج توزيع المياه الشروب، أشار حمدان إلى أن البرنامج الحالي “أي تزويد كل يومين بالمياه الشروب” لا يزال قائما. كما أن “نسبة هطول الأمطار الأخيرة لا تكفي للعودة إلى التموين اليومي”.
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وكانت شركة سيال قد أصدرت بيانا بعد الإعلان عن توقعات جوية بتساقط أمطار بالعاصمة وضواحيها.
وحسب البيان الذي جاء في صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، فإن “سيال” قامت بتجنيد فرق مديرية التطهير ومصالح ولاية الجزائر على مستوى منشآت التطهير التابعة لها. بالإضافة الى فرق المراكز العملياتية للتطهير من أجل التدخل السريع على الميدان.
وأضاف نفس البيان، عن وضع شاحنات ضخ ومختلف أنواع المضخات الأوتوماتيكية وفرق صيانة وفرق تقنية بمعدات يدوية على مستوى الأنفاق والنقاط الحساسة في العاصمة.
وجاء هذا القرار عقب صدور نشريات جوية خاصة. أين أعلن عن تساقط كميات معتبرة من الأمطار تقدر ما بين 40 إلى 60 ملم.
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