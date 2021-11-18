سيتم طردهما من إسبانيا.. اعتقال جزائريين في أليكانت بتهمة الاعتداء والسرقة

طعن شابان يبلغان من العمر 18 عامًا، يحملان الجنسية الجزائرية، شخصًا في ظهره. كما ارتكبا عمليتي سطو عنيفتين أخريين يوم الأحد الماضي في أليكانتي بإسبانيا.

وحسب ما أوردته صحيفة لاغاسيتا الإسبانية، بحسب مصادر من أجهزة وأجهزة أمن الدولة. فقد علمت القوات بما حدث فور تلقيها مكالمة إلى 091 مكتبًا لمركز شرطة المحافظة التابع لقوة الشرطة الوطنية. نبههم الاتصال إلى شخص أصيب بطعن في المنطقة المعروفة باسم لا رامبلا.

بمجرد ظهور العملاء في المنطقة التي وقع فيها الهجوم. فر المشتبه بهم وتم تفجير الجهاز لمحاولة تحديد مكان المهاجرين المسؤولين عن الهجوم بسكين.

بالإضافة إلى ذلك، كان الرجل الذي تعرض للاعتداء، والذي عالج من قبل العملاء على الفور. قد أصيب “بجروح ناجمة عن أداة حادة في الجزء العلوي من ظهره”.

الضحية، بحسب إفادته، كان يسير بهدوء على طول شارع لا رامبلا. عندما لاحظ وجود شابين حفزاه في ظهره ليهددوه فيما بعد ويهرب من مكان الهجوم.

في الطريق إلى مكان الحادث، تلقى العملاء إخطارًا ثانيًا بوقوع عملية سطو بالقرب من المنطقة التي وقع فيها الهجوم الأولي. بشارع مجاور، قام شابان بالاعتداء على شخصين بسكين لسرقة نقود.

في تلك اللحظات ظهر جهاز البحث في مكان الحادث وتمكن من إلقاء القبض على المهاجرين من الجنسية الجزائرية. بمنتصف رحلة عبر شوارع أليكانتي.

بمجرد اعتقالهم، تم نقلهم إلى مركز الشرطة حيث تمكن العملاء من التحقق من أن المشتبه بهم متورطون أيضًا. في حادثة عنف ثالثة وقعت في نفس صباح يوم الأحد الماضي.

زيادة على ذلك، أوضح الضحية الثالثة لضباط الشرطة الوطنية أن شخصين اقتربا منه، وبعد أن طلبوا منه سيجارة وقال إنه ليس لديه. ضربوه بشدة حتى تُرك ملقى على الأرض.

بالإضافة الى ذلك، وفي وقت الهجوم، سُرقت سترتها ومحفظتها، وتعين علاجها لاحقًا من إصابات متعددة في وجهها ورأسها.

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