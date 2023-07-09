سيدات الخضر لكرة السلة يفشلن في بلوغ نهائي البطولة العربية
بقلم محمد.ل
فشل المنتخب الوطني لكرة السلة “سيدات” في بلوغ نهائي البطولة العربية، التي تحتضنها قاعة “إستاد القاهرة” بمصر، ما بين الـ 3 والـ 10 جويلية الجاري.
وانهزمت سيدات الخضر اليوم الأحد، في نصف النهائي. على يد المنتخب المغربي، بنتيجة 78-67، بالرغم من أن المنتخب الوطني، أنهى المرحلة الأولى لصالحه بنتيجة 36-42.
وسيكتفي بذلك، المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات. بالمنافسة على المركز الثالث، في انتظار التعرف مساء اليوم على منافسه بين مصر البلد المضيف والكويت.
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