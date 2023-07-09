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الرياضة

سيدات الخضر لكرة السلة يفشلن في بلوغ نهائي البطولة العربية

بقلم محمد.ل
سيدات الخضر لكرة السلة يفشلن في بلوغ نهائي البطولة العربية
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فشل المنتخب الوطني لكرة السلة “سيدات” في بلوغ نهائي البطولة العربية، التي تحتضنها قاعة “إستاد القاهرة” بمصر، ما بين الـ 3 والـ 10 جويلية الجاري.

وانهزمت سيدات الخضر اليوم الأحد، في نصف النهائي. على يد المنتخب المغربي، بنتيجة 78-67، بالرغم من أن المنتخب الوطني، أنهى المرحلة الأولى لصالحه بنتيجة 36-42.

وسيكتفي بذلك، المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات. بالمنافسة على المركز الثالث، في انتظار التعرف مساء اليوم على منافسه بين مصر البلد المضيف والكويت.

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