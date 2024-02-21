سيدات الخضر يباشرن التحضيرات لوديتي بوركينافاسو

باشرت لاعبات المنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، رسميا التحضيرات الخاصة بكأس أمم إفريقيا 2024.

وبعد وصول اللاعبات مساء الاثنين، خاض المنتخب الوطني للسيدات، أمس، أول حصة حصة تدريبية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى تحت إشراف الناخب فريد بن ستيتي.

وركز الطاقم الفني الذي استدعى 29 لاعبة لهذا التربص. خلال أول حصة على تمارين تقوية العضلات بقاعة الرياضة للمركز في الفترة الصباحية.

فيما برمج حصة ثانية مسائية بداية من الساعة 17:00، بمشاركة جميع اللاعبات، وعرفت العديد من الورش البدينة والفنية.

وللإشارة فإن سيدات الخضر سيواجهن في هذا التربص، نظيراتهن البوركينابيات في لقاءين وديين تحضيرا لـ “الكان”.

ومن جهته، سيعقد الناخب الوطني، بن ستيتي، غدا الخميس، الساعة 11:30 صباحا، ندوة صحفية بمدرج عمر كزال بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، حسبما أكدته “الفاف”.