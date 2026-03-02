سيدات “الخُضر” يفزن على مصر في ثاني اختبار ودي

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات أمام نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين (3-2)، في ثاني مباراة ودية تحضيرية ضمن التربص الجاري.

وسجلت ثلاثية المنتخب الوطني كلٌّ من ميلين دوريا في الدقيقة الـ33، وإيناس بوطالب في الدقيقة الـ61، وإيناس خيري في الدقيقة الـ74.

ويؤكد هذا التفوق الجزائري الفوز الذي حققته سيدات المنتخب الوطني في الودية الأولى على المنتخب نفسه بثلاثية نظيفة. حيث واصلن عروضهن الإيجابية وأثبتن جاهزيتهن الفنية والبدنية تحسبًا للاستحقاقات المقبلة.

واستغل الناخب الوطني، فريد بن ستيتي، المباراة الودية الثانية لتدوير التشكيلة ومنح وقت لعب لمختلف العناصر، قصد الوقوف على جاهزيتهن وتعزيز الانسجام في المجموعة.