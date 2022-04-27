سيدار الحجار..الإنطلاق في أشغال الصيانة على مستوى وحدات المنطقة الساخنة

أصدرت المديرية العامة لسيدار الحجار، بيانا أعلنت فيه عن انطلاق أشغال الصيانة على مستوى وحدات المنطقة الساخنة من 2 إلى 16 من شهر ماي.

وفي بيان لسيدار، فإن أشغال الصيانة متمثلة في وحدة تحضير المواد الأولية والتلبيد الفرن العالي المفولذات الاوكسجينية رقم 1 و 2 والمفولذة الكهربائية.

كما قررت المؤسسة بتسبيق لبعض الأشغال التي كامت مبرمجة في التوقف السنوي للصيانة لشهر او 2022.

ويأتي هذا البرنامج حسب ذات البيان، في إطار المحافظة على وسائل الانتاج، في ظل الازمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب على اوكرانيا.

كما ينتظر وصول فريق من التقنيين الاجانب المختصين للمركب في نهاية الاسبوع الاول من شهر ماي للقيام بأشغال حاصة على مستوى الموقد الحراري بالفرن العالي.

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مركب الحجار ينفي تصدير حديد البناء إلى الخارج

كما كشفت المديرية العامة لسيدار الحجار، أن المركّب لا يصدر حديد الخرسانة “حديد البناء”. و أن إنتاجها لحديد الخرسانة موجه للسوق الوطنية و لم يسبق و أن قامت المؤسسة بتصديره أو لها نية في ذلك.

وأضاف سيدار الحجار في بيان توضيحي، أن التصريحات الأخيرة للمدير العام لسيدار الحجار “لواج” عن شروع مركب الحجار في تصدير الشحنات الأولى من المنتوجات الحديدية المبرمجة ضمن الثلاثي الأول من سنة الجارية 2022. التي تخص تصدير 25 ألف طن. متعلقة بالمنتجات المسطحة وشبه المنتهية والمنتجات الثانوية.

وأضاف المركب، أن حديد البناء غير معني بذلك. لأن الأولوية حاليا هي تلبية حاجيات السوق الوطنية. كما أن المؤسسة لن تقوم بتصديره.

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