الرقم السري :

136832

سيدة أصيلة بحاجة لر فيق درب أمين

نبدأ عروضنا لنساء على قيد الأحلام من ولاية شلف، نقدم لكم طلبا لسيدة في غاية الاحترام. اتصلت بنا بكل محبة وأعربت عن تقديرها لما نقدمه من خدمات، تتمنى أن تكمل دربها تحت لواء الحلال. وإلى جانب رجل صالح مقتدر، صاحبة عرضنا هذا سيدة أصيلة في 52 من عمرها، هي متقاعدة من مؤسسة وطنية. كما هي مطلقة بدون أولاد، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، يتيمة الوالدين.

تتوق صاحبة هذا الإعلان لبناء أسرة قيّمة، إلى جانب رجل صادق يكون من أي ولاية من الوطن. سنه لا يتعدى 65 سنة،كما لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، يكون عاملا مستقرا. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136833

تحلم بفرحة تنسيها الآلام.. فهل من شهم يمنح هذه السيدة الأصيلة الأمان

إلى العاصمة في ثاني عرض معنا، نعرفكم على شابة في منتهى الطيبة، طموحة تألقت بأخلاقها وعفتها. وخطفت الأنظار بتفوقها وصلاح شأنها، في ال44من عمرها، تعمل كإطار تجاري في مؤسسة خاصة. لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى صاحبة هذا الإعلان، الارتباط برجل محترم يكون لها خير رفيق وزاد في الدنيا، يصونها ويحسن إليها. من جهتها تعد أن تكون له خير متاع في الدنيا، تريده أن يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها. سنه أقل من 55 سنة، لا يهمها إن كان أرمل أو مطلق، يكون عاملا مستقرا. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص، التقوى أكثر خصبة تتمناها هذه العاصمية في شريك حياتها .

الرقم السري :

136834

مهري الهناء.. وشرطي المعاملة بالمعروف والوفاء

نبقى في العاصمة، ونعرفكم مرة أخر بشابة تبلغ من العمر 44 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة وطنية، كما هي جميلة وبشوشة. أصيلة مثقفة وذات همة، سبق لها الزواج وكان الطلاق من نصيبها. تريد أن تحقق حلمها في بعث الأمل في حياتها من جديد، إلى جانب رجل سخي المشاعر كبير القلب. رجل يحتويها ويكون إلى جانبها في محطات أخرى من محطات العمر، تفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري. كل ما تتمناه أن يكون ذو مستوى ثقافي مقبول، سنه لا يتعدى 55 سنة، تقبله مطلق أو أرمل، موظف مستقر. تقبل أن تفتح له بيتها، فقط يكون جادا معها.

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