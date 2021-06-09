سيدة تدخل موسوعة غينيس بإنجابها لـ10 توائم في وقت واحد

حطمت سيدة تنحدر من جنوب إفريقيا، رقما قياسيا جديدا ودخلت موسوعة غينيس، بعد إنجابها لـ10 توائم في وقت واحد.وتجاوزت السيدة، الرقم القياسي التي سجلته المالية حليمة سيسي، والتي أنجبت 9 توائم في المغرب الشهر الماضي.

وحسب وسائل إعلام محلية، أنجبت جوسياما تمارا سيثول، والتي تبلغ من العمر 37 عاما توائمها العشرة، في الأسبوع 29 من الحمل.وقال الأطباء، أن الموجات فوق الصوتية أظهرت في البداية، أن تمارا ستنجب 6 أطفال. وتم إجراء فحص آخر، كشف أن العدد 8 أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات.

وقال زوجها تيبوهو تسوتيتسي، إن سيثول أنجبت توائمها الليلة الماضية، في مستشفى في بريتوريا، بعملية قيصرية.وهذه ليست الولادة الأولى لها، حيث تملك توأمان يبلغان من العمر 6 سنوات.

وقالت سيثول، لصحيفة “Pretoria News”، في مقابلة لها قبل ولادتها، إن حملها كان طبيعيًا لأنها لم تكن تتلقى علاجًا للخصوبة.مضيفة: “لقد صدمت من حملي، كان صعبا في البداية، كنت مريضة.لا يزال الأمر صعبًا لكنني معتاد عليه الآن، لم أعد أشعر بالألم.أدعو الله أن يساعدني في ولادة جميع أطفالي في حالة صحية جيدة”.

وعاشت تمارا، ليالي بلا نوم وهي تقلق على أطفالها الذين لم يولدوا بعد.وتابعت السيدة: “تساءلت في البداية، كيف سيتحملون داخل الرحم، وماذا لو خرجوا ملتصقين من الرأس أو البطن أو اليدين؟.سألت نفسي كل هذه الأسئلة حتى أكد لي الطبيب أن رحمي بدأت تتوسع في الداخل. صنع الله معجزة وبقي أطفالي في الرحم دون أي تعقيدات”.بينماعبر زوج السيدة، وهو عاطل عن العمل، عن سعادته مؤكدا أنه صُدم كذلك لدى سماعه بالخبر.

ومن جهته، قال البروفيسور ديني ماويلا ، نائب رئيس كلية الطب في جامعة سيفاكو ماكغاتو للعلوم الصحية، إن حالة سيثول كانت نادرة وعادة ما تكون ناجمة عن علاجات الخصوبة.وأضاف مويلا إن الأطفال سيقضون الأشهر القليلة المقبلة في الحاضنة لأن الحمل كان “شديد الخطورة”.

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