سيدة تهرب رضيعا من المطار بطريقة لا تصدق!!

السيدة التي حاولت تهريب الرضيع

إعتقلت السلطات الفلبينية، سيدة أمريكية، بينما كانت تحاول تهريب رضيع بطريقة لا تصدق، في مطار نينوي أكينو الدولي.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، اليوم الخميس، قامت السيدة التي تبلغ من العمر 43 عاما، بحمل رضيع يبلغ من العمر 6 أيام، داخل حقيبتها، لتهريبه خارج البلاد.

وأضاف ذات المصدر، إن موظفي المطار اكتشفوا الرضيع، عندما لاحظوا أن الأمتعة التي تحملها السيدة بيدها كبيرة الحجم.

وكشف المتحدث بإسم مكتب الهجرة الفليبيني، “ميلفين مابولاك”، عن احتجاز السيدة “جينيفر تالبوت”، والتي لم تكن لديها أي وثائق سفر للرضيع، وزعمت أنها عمته.

ونقل ذات المصدر، عن “سي إن إن” الفليبين، إن السيدة طلبت التحدث مع السفارة الأمريكية قبل استجوابها.

ووضع الرضيع “الفليبيني”، في مكان آمن تحت رعاية وزارة الرعاية الإجتماعية، حسب رئيس عمليات الهجرة في المطار “غريفتون مدينا”.

وقدمت القضية، إلى قسم مكافحة الإتجار بالبشر، التابع لمكتب التحقيقات الفلبيني، يضيف ذات المصدر.