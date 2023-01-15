سيدة محترمة ومتميزة تتمنى بحول الله تجديد الأمل جانب زوج يحترمها

الرقم السري :

136291

تحلم بعلاقة زواج متينة لا تتردد واختر هذه العاصمية

نبدأ على بركة الله من العاصمة، ونستهل عروضنا بسيدة محترمة ومتميزة، ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. خصالها رفيعة للغاية، يشهد الجميع بطيبة قلبها، فتأسر كل من يتعامل معها. كما مرت بتجربة زواج لكنها للأسف انتهت بالطلاق وليس لها أولاد، تبلغ من العمر 45 سنة، عاملة مستقرة بإحدى المؤسسات العمومية.

تتمنى بحول الله تجديد الأمل، والعيش في الحلال إلى جانب زوج يحترمها ويعاشرها تحت لواء المودة والمعروف. رجل شهم يكون من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنه لا يتعدى 55 سنة، يكون عاملا مستقرا. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

136292

من يجعلها أميرة على عرش قلبه.. ويفوز بمفاجآت لا تخطر على بال

شابة من البليدة، اتصلت وبكلماتها الجميلة أعربت عن رغبتها في بناء أسرة تحيا في كنفها الدفء والرحمة. هي شابة في غاية الطيبة، مرهفة الإحساس، حنونة للغاية، تبلغ من العمر 42 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة. عاملة مستقرة بمؤسسة وطنية، وربة بيت ممتازة.

تريد الاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل أمين يحتوي قلبها ويشعرها بالأمان، زوجا يصونها ويحبها بجنون. تعد من جهتها أن تكون زوجة صالحة حسب الدين والأصول، تريده من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 55 سنة. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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الرقم السري :

137074

عاصمية متميزة تسعى من أجل الاستقرار وإعمار الدار

قد تتميز المرأة في حياتها، وتكون صاحبة منصب هام، وهمة كبيرة. لكن يبقى استقرارها إلى جانب زوج يحميها أهم ما تطمح إليه، وتسعى من أجله. وهذا تماما ما تريده صاحبة هذا الإعلان، فهي سيدة جد محترمة ومتميزة، من العاصمة، في الخمسينات من عمرها. اعتلت منصبا وهي الآن ماكثة بالبيت متقاعدة، وحيدة، مطلقة ليس لديها أولاد. على قدر كبير من الأناقة وتبدوا أقل من سنها بكثير.

تريد أن تحيا تحت سقف المودة والرحمة، إلى جانب رجل صادق ومحترم، تقبله من أي ولاية من الوطن. سنه لا يكون أمثر من 65 سنة، ولا يهمها إن كان أرمل أو مطل حتى بأولاد.

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