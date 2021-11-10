سيدي امحمد : التحقيق مع براقي ارزقي وسلال في قضية فساد تتعلق بالسدود

يمثل الآن أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي. رفقة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. من أجل الإستماع والتحقيق معهما حول قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود.

ووجهت لوزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال تهم. تتعلق بالفساد وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وللتذكير سبق و أن تم إيداع وزير الموارد المائية براقي ارزقي رهن الحبس المؤقت بتارخ 17 جوان من السنة الجارية. كما انهيت مهام براقي ارزقي كوزير للموارد المائية شهر فيفري من سنة 2021 .

و تم جلب الوزرين السابقين الى المحكمة برفقة عناصر الدرك الوطني للتحقيق معهما وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح في قضايا الفساد.

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ويذكر أن قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد أجل أمس قضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.والمتعلقة بفندق “يوقاريثن بالاص” بولاية بجاية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال إلى تاريخ 22 نوفمبر الجاري.

كما يتابع في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومدير ديوانه السابق مصطفى رحيال. وتتعلق بمنح رجل الأعمال لعلاوي محمود المالك لفندق “يوڨاريثن بلاص” إمتيازات غير مستحقة. كما يتابع في هذه القضية والي بجاية الأسبق زيتوني صلاح المتواجد تحت الرقابة القضائية.

وجاء تأجيل القضية بطللب من هيئة دفاع احد المتهمين رجل الاعمال لعلاوي محمود لأسباب طبية. والوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية من أجل تحضير الملف للمحاكمة .

كما تأسست بلدية بجاية طرف مدني في هذه القضية. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي إمتيازات غير مستحقة وسوء إستغلال الوظيفة. كما وجهت لهم تهم إستغلال النفوذ وتمكين المستفيذ من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن پلاص” بولاية بجاية ليس له الحق فيها.

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