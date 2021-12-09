سيدي امحمد: مثول 14 مشتبه إنتماؤهم لتنظيم رشاد الإرهابي أمام وكيل الجمهورية
يستمع في هذه الأثناء وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة. إلى 14 مشتبها فيه لهم صلة بحركة رشاد بأفعال إجرامية تخريببة تمس بوحدة التراب الوطني.
وقالت مصادر حصرية “للنهار”، أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الخميس، وتم من طرف فرقة البحث والتحري “بياري” بالاغواط، وسط تعزيزات أمنية مشددة. كما تم توقيفهم بعاصمة الولاية، لثبوت تورّطهم في أفعال إجرامية لها علاقة بالتنظيم الإرهابي “رشاد”.
وحسب ذات المصادر، فإن المشتبه فيهم أنشؤوا منظمة فيما بينهم، لأجل دعم الحركة الإرهابية رشاد، وتمجيد أفكارها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. من خلال عرض منشورات على الجمهور. بالإضافة كذلك إلى نشر أفكارها والاقتناع بالانضمام إلى المنظمة.
كما وجّه للمشتبه فيهم تهما ثقيلة تتعلق بجنايات الإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات. التي يكون قرارها أو نشاطاتها إرهابية وتخريبية، بالإضافة كذلك إلى جناية النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور. من شأنها المساس بالأمن العمومي، وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح. وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. في إنتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق خلال الساعات المقبلة.
هذا وتأتي هذه العملية في إطار مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا.
حيث تمكنت مصالح الأمن بعديد ولايات الوطن. من تفكيك أكثر من خلية إرهابية تنشط لصالح التنظيمين الإرهابيين “رشاد” و” الماك”. عقب حادثتين هزت الرأي العام المتعلقة بحرق الغابات، وجريمة قتل المرحوم جمال بن اسماعيل خلال الصائفة الفارطة.
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وهران: تفكيك خلية من 9 أشخاص ينتمون للتنظيم الإرهابي رشاد
تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من تفكيك خلية إرهابية تنشط لصالح التنظيم الإرهابي “رشاد”. وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني الخلية مكونة من 9 أشخاص، من بينهم عناصر خطيرة.
وأضاف بيان الوزارة تم تقديم أفراد الخلية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨديل بوهران، الذي أمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقت.وكذا وضع الـ 3 الآخرين تحت الرقابة القضائية.
الموقوفون يضيف البيان توبعوا بتهم تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات. بالإضافة كذلك إلى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة.
بالإضافة إلى تهم نشر أفكارها المتطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني.
العملية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا.
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