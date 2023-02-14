سيدي بلعباس: الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تتاجر بالمخدرات وحجز 70 كلغ

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي بلعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة الدولية تتكون من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين30 و 50 سنة. مختصة في التهريب الدولي للمخدرات ( شرائها، بيعها ، نقلها شحنها ، تخزينها تسليمها ). بإستعمال مركبة ذات محرك لغرض الإتجار الغير شرعي بها، الحيازة على أسلحة نارية من الصنف الثاني والثامن وأجهزة حساسة بدون رخصة من السلطة المخولة قانونا، وضع للسير مركبة بمواصفات تقنية غير مطابقة للأصل، وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة لبطاقة التسجيل التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.