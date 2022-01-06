سيدي بلعباس.. الجيش يتدخل لفك العزلة عن المناطق المحاصرة بالثلوج

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العسكري بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، اليوم الخميس، لفتح الطرقات وفك العزلة عن المواطنين على اثر تراكم الثلوج.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تدخلت مفارز الجيش بمنطقة سيدي شعيب، الضاية واد السبع، والطريق الوطني رقم 13، مفترق الطرق تملاكة- واد السبع- تيتن يحي، وهذا بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية لتسهيل حركة المرور.

كما لقيت هذه العملية استحسان المواطنين الذين عبروا عن شكرهم للجيش الوطني الشعبي لتجندهم الدائم لخدمة الوطن والمواطن.