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سيدي بلعباس: تفكيك شبكة مختصة في إجهاض الفتيات

بقلم  عاشور عبد الكريم
سيدي بلعباس: تفكيك شبكة مختصة في إجهاض الفتيات
سيدي بلعباس: تفكيك شبكة مختصة في إجهاض الفتيات "صورة من الأرشيف"
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تمكنت مصالح شرطة سيدي بلعباس، من تفكيك شبكة مختصة في إجهاض الفتيات، مكونة من 5 أشخاص بينهم 3 نساء.

وظهرت خيوط القضية بعد أن تم إكتشاف عملية إجهاض فتاة تبلغ من العمر 18 سنة.

وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن، ليتم في وقت وجيز، القبض على المتهمين.

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