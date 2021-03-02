سيدي بلعباس: حجز معدات تستعمل في سقي المحاصيل الزراعية بالمياه الملوثة

أخبار الجزائر
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سيدي بلعباس: حجز معدات تستعمل في سقي المحاصيل الزراعية بالمياه الملوثة
بقلم عاشور عبد الكريم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوجبهة البرج ولاية سيدي بلعباس من توقيف عملية سقي المحاصيل الزراعية بالمياه الملوثة.

وحسب بيان للدرك الوطني، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز معدات مستعملة في عملية السقي.
وتعود وقائع القضية إلى معلومات مفادها قيام بعض الفلاحين بإستغلال مياه ملوثة لسقي محاصيلهم الزراعية.

وقد تم وضع خطة أمنية محكمة ليتم حجز محرك ضخ المياه الملوثة من وادي مكرة موصول بأنابيب لسقي أرض فلاحية مزروعة بمادة القمح الموجه للإستهلاك البشري تقدر مساحتها ب 10 هكتار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


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