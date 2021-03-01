سيدي بلعباس حجز وإتلاف 29 كلغ من المرقاز و أحشاء الدواجن

بقلم عاشور عبد الكريم

بقلم عاشور عبد الكريم

تمكنت مصالح أعوان مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس من حجز و إتلاف 29 كلغ من المرقاز و أحشاء الدواجن.

العملية تمت على مستوى مستودع بأحد أحياء مدينة سيدي بلعباس، ينشط بطريقة غير شرعية لتحضير المرقاز.

أين تم معاينة ظروف غير صحية لعملية التحضير للإنعدام التام للنظافة.

كما تم وضع تحت التشميع الآلات المستعملة في إرتكاب المخالفة والمتمثلة في آلة طحن اللحم وآلة تحضير المرقاز.

و تم تحرير محضر متابعة قضائية للتاجر المخالف

وهذا في إطار عملية مراقبة نوعية قام بها أعوان مديرية التجارة للولاية والتي تمت بالتنسيق مع مصالح الأمن وكذا البيطرة.