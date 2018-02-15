سيريل رامافوسا يؤدي اليمين رئيسا لجنوب أفريقيا

أدى سيريل راما فوسا اليمين الدستورية رئيسا لجنوب أفريقيا، عقب انتخابه في البرلمان اليوم، بعد استقالة جاكوب زوما من المنصب.

وانتخب برلمان جنوبِ إفريقيا سيريل راما فوسا في منصب رئيسِ الجمهورية وذلك إثر استقالة جاكوب زوما أمس، تحت ضغط حزبه.

وفي غياب المنافسين، أعلن رئيس المحكمة الدستورية راما فوسا رئيسا للجمهورية من دون اجراء تصويت.

واعلن رئيس المحكمة الدستورية مغوينغ مغوينغ وسط تصفيق النواب الذين عقدوا جلسة استثنائية للبرلمان.

ان سيريل رامافوزا رئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم انتخب بحسب الاصول، رئيسا لجمهورية جنوب افريقيا.