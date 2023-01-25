سيسون: زيارتي إلى الجزائر فرصة سانحة لتعزيز وتوسيع التعاون متعدد الاطراف

أكدت مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية، ميشيل سيسون، أن زيارتها شكلت فرصة “لتعزيز وتوسيع” التعاون متعدد الأطراف مع الجزائر.

كما أوضحت سيسون، عقب الاستقبال الذي خصها به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون:”زيارتي تعد فرصة سانحة لتعزيز”. و”توسيع التعاون متعدد الأطراف مع الجزائر”. مشيرة إلى أن اللقاء سمحت لي بتحديد أولوياته بشكل أفضل ضمن الشبكة الأممية ومجلس حقوق الإنسان بما أن الجزائر. والولايات المتحدة يعتبران عضوين منتخبين في هذا المجلس”.

كما أشارت، أنها تأمل في العمل مع الحكومة والمجتمع المدني الجزائريين خلال العهدة المقبلة للجزائر على مستوى مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وذكرت المسؤولة الأمريكية أنها أجرت خلال هذا الأسبوع، لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. ورئيس مجلس حقوق الإنسان ومسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وأعضاء من المجتمع المدني وفريق ممثلية الأمم المتحدة بالجزائر.

وقدمت، سيسون من جانب آخر، تعازيها لعائلات الشهداء الثلاثة في حادث تحطم المروحية العسكرية الذي وقع الاثنين بولاية عين الدفلى.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون.

والتي تقوم بزيارة عمل، حيث تم استقبالها قبل أيام من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. حيث تركزت المحادثات بهذه المناسبة حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ناقش الطرفان عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الاطراف.