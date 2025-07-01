“سيعود إلى جنوب أفريقيا”.. ترامب يشن هجوما جديدا على إيلون ماسك

تجدّد الخلاف بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك الذى تولى إدارة وكالة الكفاءة الحكومية لفترة.

وذلك بسبب قانون ترامب للسياسات الداخلية، خاصةً الجزء الاقتصادى، فعندما سئل ترامب عما إذا كان يفكر فى ترحيل الملياردير الأمريكى من البلاد، أجاب: “لا أعرف، علينا أن ننظر فى الأمر”.

ووفقًا لمجلة “نيوزويك”، فإن إيلون ماسك ولِدَ فى جنوب أفريقيا، لكنه أصبح مواطنًا أمريكيًا بحمله الجنسية الأمريكية منذ أكثر من عِقدين.

وقد انتقد الملياردير مشروع القانون الذى يطلق عليه الرئيس الأمريكى “قانون ترامب الكبير الجميل”، لتوسعه الهائل فى الدين الأمريكى بتريليونات الدولارات.

وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” اليوم الثلاثاء: “قد يحصل إيلون ماسك على دعم أكبر من أي إنسان فى التاريخ، وبدون دعم. لكان على الأرجح سيغلق مصنعه ويعود إلى جنوب إفريقيا.. لن نشهد إطلاق صواريخ أو أقمارًا صناعية أو إنتاج سيارات كهربائية بعد الآن. وستوفر بلادنا ثروة طائلة.. ربما ينبغي أن نطلب من وزارة كفاءة الحكومة الفيدرالية (DOGE) إعادة النظر في هذا الأمر بدقة؟ أموال طائلة يجب توفيرها!”. وردًا على منشور ترامب، قال ماسك، على موقع “إكس”، “أقول حرفيًا: أوقفوا كل شىء.. الآن”.

فرض ضريبة على إيلون ماسك

وقال ترامب للصحفيين: “قد نضطر إلى فرض ضريبة على إيلون ماسك”. فى إشارة إلى الإدارة التى قادها ماسك فى البيت الأبيض حتى ماي، والمكلفة بخفض الاحتيال والهدر فى الإنفاق الفيدرالي. وأضاف: “إن ضريبة إيلون ماسك هى الوحش الذي قد يضطر إلى التراجع عن دعم الحكومة الفيدرالية لشركات ماسك”.

كما اعترض ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة “تسلا”، لتصنيع السيارات الكهربائية، على إلغاء دعم السيارات الكهربائية فى مشروع القانون. مع بقاء دعم شركات الوقود الأحفوري قائمًا، وكتب على “إكس”: “من الواضح، مع الإنفاق الجنوني لهذا القانون الذى يرفع سقف الدين بمقدار قياسى قدره 5 تريليونات دولار. أننا نعيش فى دولة يحكمها حزب واحد.. حان الوقت لحزب سياسى جديد يهتم فعلاً بالشعب”.

وكان ترامب قد رد بالفعل على ماسك، على منصته تروث سوشيال، وقال: “كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوى لى للرئاسة، أنني أعارض بشدة تفويض السيارات الكهربائية.. هذا سخيف، وكان دائمًا جزءًا رئيسيًا من حملتي. السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغى إجبار الجميع على امتلاكها.. قد يحصل إيلون على دعم أكبر من أي إنسان فى التاريخ، بلا شك، وبدون دعم، لكان على الأرجح سيُغلق مصنعه ويعود إلى جنوب أفريقيا ولن نشهد إطلاق صواريخ أو أقمارًا صناعية أو إنتاجًا للسيارات الكهربائية بعد الآن، وستوفر بلادنا ثروة طائلة”.

وتابع: “ربما علينا أن نطلب من وكالة كفاءة الحكومة أن تلقي نظرة فاحصة على هذا الأمر؟. سيوفر علينا الكثير من المال!”.

هذا وانحفضت أسهم شركة “تسلا” التي يمتلكها إيلون ماسك بخمسة بالمئة مباشرة بعد تصريحات ترامب.