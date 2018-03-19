أعلن سيف الإسلام القذافي (نجل الزعيم الليبي الراحل) عزمه خوض الانتخاب الرئاسيّة المقبلة في ليبيا، مبديا رغبته في الحوار.

مع جميع الأطراف داخل البلاد وخارجها لإعادة إعمار ليبيا بالتعاون مع دول الجوار

وخلال ندوة صحيفة في العاصمة أعلن أيمن بوراس، مدير الحملة الانتخابية لسيف الإسلام القذافي والناطق باسم “الجبهة الشعبية الليبية”.

ترشّح القذافي رسميّا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى الغاية من هذا الترشح هو “إنقاذ ليبيا”

وسلط بوراس الضوء على البرنامج السياسي والإصلاحي للقذافي، الذي قال إنه يتمحور حول “إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار”.

ويأتي إعلان سيف القذافي ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد أيام من إعلان السفير الليبي السابق في الإمارات، عارف النايض.

نيته الترشح لهذه الانتخابات، فيما يتوقع أن تشهد الأيام المُقبلة إعلان المزيد من الشخصيات الرئيسية في البلاد بشكل رسمي.

خوضها الانتخابات الرئاسية التي يُفترض إجراؤها خلال أشهر.