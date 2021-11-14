سيف الإسلام القذافي يقدم شخصيا ملف ترشحه للرئاسيات الليبية

قدم اليوم الأحد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل، ملف ترشحه شخصيا في فرع مفوضية الانتخابات بمدينة سبها جنوب ليبيا.

وكانت منذ أيام أكدت مصادرمقربة من عائلة القذافي انه سيقدم ملف ترشحه للرئاسيات الليبية، وهذا لرغبته وطموحاته السياسية. عشية الإنتخابات الرئاسية التي أصبحت حاسمة لاستعادة وحدة البلاد.

ويعتقد سيف الإسلام من خلال مشروعه، أنه قادر على تنفيذه من خلال الدعوة الآن للعودة إلى الماضي. لدرء عشر سنوات من التراخي والانقسامات السياسية التي تستمر في إفقار ليبيا.

وسبق وأن انتقد سيف الإسلام القذافي، الصائفة الماضية، عبر صفحات جريدة “نيويورك تايمز”، الوضع السائد حاليا في ليبيا. كما قال أنه لا يوجد مال ولا أمن، لم يعد هناك حياة بليبيا.

كما علق على نقص البنزين بالبلاد، وقال أن ليبيا نقوم بتصدير النفط والغاز إلى إيطاليا، والبلاد تعاني من إنقطاع التيار الكهربائي.

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دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إقتراب الإنتخابات في ليبيا، إلى ضرورة احترام الموعد الليبي-الليبي بامتياز. والذي سيكرس إرادة وسيادة الشعب الليبي بجميع أطيافه ومكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون ضغوطات وإملاءات.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته التي ألقاها وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس في مؤتمر باريس حول ليبيا. أن الجزائر تدعم بقوة مبادرة إستقرار ليبيا، ورحبت بالنهج السيادي الذي كرسته في التعامل مع الأوضاع بهذا البلد الشقيق.

كما أعرب الرئيس تبون عن أمله في أن تفضي مداولات هذا المؤتمر إلى تجديد العزم الجماعي للعمل بمقاربة أكثر فعالية. لرفع تحديات المرحلة الراهنة بليبيا والتي لا تخفى على أحد وتمت دراستها باستفاضة بعديد المؤتمرات المتواترة والمتماثلة في مخرجاتها.

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