سيليا ويكان ولوزيرة أبوريش تبلغان نصف نهائي الألعاب العالمية القتالية

تأهّلت اليوم الجمعة، بطلتا “الكاراتي” الجزائري، سيليا ويكان ولوزيرة أبوريش إلى نصف نهائي، الألعاب العالمية للفنون القتالية.

وانطلقت اليوم الجمعة الـ 20 أكتوبر الجاري وإلى غاية الـ 30 من الشهر ذاته، فعاليات الألعاب العالمية القتالية بمدينة “الرياض” السعودية.

وأفادت الاتحادية الجزائرية للكاراتي، بأن سيليا ويكان ولويزة أبوريش، نجحتا في بلوغ نصف النهائي، ففي انتظار دخول المصارعة غلام خديجة.