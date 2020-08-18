“سينوفارم” الصينية.. لقاح “كورونا” يُطرح في نهاية ديسمبر

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة Sinopharm Corporation الصينية، عن طرح اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” في السوق نهاية ديسمبر القادم.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فقد أكد رئيس شركة “سينوفارم”، ليو جينغ تشن، بأن طرح اللقاح سيكون بعدما ينال الموافقة والتصريح اللازمين.

موضحا بأن معهد بكين لأبحاث الأدوية البيولوجية، بدأ يوم 27 أفريل الفارط في الاختبارات السريرية على اللقاح، وتمّ نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في 28 جوان.

وكشف “ليو جينغ” بأن “سينوفارم” بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية في الإمارات يوم 23 جوان، متوقعا طرح اللقاح في السوق بعد مرحلة الموافقة مع نهاية ديسمبر.

مشيرا إلى أن الشركة بدأت منذ 16 فيفري الفارط في الأبحاث والدراسات حول نجاعة اللقاح من خلال حقن 7 أنواع من الحيوانات كمرحلة ابتدائية.

وشملت العملية التمهيدية حيوانات الجرذان البيضاء، الفئران، خنازير غينيا، قرود المكاك، والأرانب، ثم اختُبر على عيّنة قليلة من البشر لتبدأ بعدها التجارب السريرية الفعلية.