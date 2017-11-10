سيول ستشارك في المناورات الأمريكية في المحيط الهادئ

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، عن مشاركتها في المناورات التي ستقوم بها 3 حاملات طائرات أمريكية في المحيط الهادئ.

وذلك إثر التوتر الشديد مع كرويا الشمالية في الوقت الذي يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة في آسيا.

وقال قائد الأسطول الأمريكي الأميرال سكوت سويفت في المحيط الهادئ، أنها المرة الأولى منذ 2007

حيث أنه من غير المعتاد أن تنشر 3 من حاملات طائرتها في المكان والوقت ونفسه.

من جهته أوضح مسؤول كوري جنوبي أن 7 قطع تابعة للبحرية هي 3 مدمرات و4 سفن مرافقة ستشارك في المناورات.

للإشارة، كانت البحرية الأمريكية قالت في بيان امس الخميس، أن” يواس اس رونالد ريغن ” و”يواس اس نيمتز ” و”يواس اس ثيودر روزوفلت” ستقوم بعمليات منسقة في مياه دولية ابتدءا من السبت إلى غاية الثلاثاء المقبل .