سيول مياه تتسرب من جوف أرضية مسكن لأكثر من 6 سنوات بوهران

الجهات الوصية عجزت عن تحديد أسباب ذلك

تعاني عائلة بوهران من مشكل تسرب المياه من جوف مسكنها الواقع بالطابق الأرضي لعمارة تابعة لحي 620 مسكنا ببئر الجير في وهران

وهذا منذ استفادتها من السكن الاجتماعي في إطار القضاء على السكن الهش.

العائلة التي تعاني الأمرين لأكثر من 6 سنوات مع مشكل سيول المياه التي تغمر مسكنها في ظروف غامضة لم تجد حلا لها أمام عجز حتى الجهات المعنية منها مصالح الاوبيجي عن تحديد أسباب ذلك،

حيث تسبب لها الأمر في تلف كل أعراضها المنزلية إلى جانب أبعاد أبنائها للمعاناة التي يكابدونها خصوصا في فصل الشتاء،

ناهيك عن مخاطر اهتراء أساس العمارة المهددة هي أيضا بفعل المياه المتسربة من جوف الأرض أرجعها قاطنو الحي إلى أساليب الغش في إنجاز المجمع السكني من قبل المقاولة المكلفة.