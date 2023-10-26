شابان مهددان بالحبس بعد ممارستهما  “القمار” بساحة اودان في العاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا لشابين “ب.م.ل” و “ق.ن”. بعد متابعتهما بجنحة القمار بساحة اودان بالعاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، بعد قيام عناصر الأمن من ضبطهما يمارسان لعبة القمار. بساحة اودان على الطريق العمومي، كما عثر بحوزتهما اوراق القمار.

المتهمان وأثناء مثولهما أمام هيئة محكمة الجنح، أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، فيما أكد احدهما أنه كان ذاهب لشراء تذكرة السفر بوكالة الخطوط الجوية الجزائرية،وبعد التماس وكيل الجمهورية طالبت هيئة دفاعهما من القاضي بتبرئتهما من التهمة المنسوبة لهما كما التمست قبول المعارضة و انعدام اركان و الجريمة،فيما حددت القاضي تاريخ 16 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.