شاب انتحل صفة طبيب يحرض على عدم التلقيح.. وكيل الجمهورية يكشف التفاصيل !

حذّر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد تريعة نور الدين، المواطنين من اخذ معلومات مغلوطة وانباء كاذبة التي ينشرها بعض المدونين. وجاءت تصريحات الوكيل، بلقاء صحفي متعلق بقضية المدعو “ز.م.أ” الذي انتحل صفة طبيب وأوهم المواطنين بعدم التلقيح وأنه مضر للصحة.

كما صرح وكيل الجمهورية، انه تطبيقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية قضية اليوم تتعلق بالاستعمال السّيء لوسائل التواصل الاجتماعي. والتي تمت معالجتها من طرف محاكم الجمهورية من خلال استعمال الفضاء الافتراضي لنشر أخبار مغلوطة،ودعوة المواطنين لعدم التلقيح،ونشر أخبار مغلوطة. هدفها زعزعة على أساس -زعمه- انه يضر بصحة المواطنين وهي معلومات غير صحيحة لا سيما انه استعمل موقع التيكتوك. و انتحل صفقة الطبيب.

ومن جانبه، قال صديقي حكيم رئيس فرقة قمع الإجرام ومكافحة الإرهاب والتحريض بأمن ولاية الجزائر. الذي صرح انه من خلال المهام المنوطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. ومن خلال التتبع الدائم لما يروج له عبر الفضاء السيبراني رصدت، الحساب الالكتروني عبر تطبيق تيكتوك وصفحات التواصل الاجتماعي. كما يدعّى مالكه انتسابه للطاقم الطبي العامل بمستشفى نفيسة حمود حسين داي اختصاصه أمراض تنفسية. مما مكنه من استقطاب حوالي 1.7 مليون مشاهد، هاته الصفة استغلها المشتبه فيه نظير تكفله بمرافقه والده للعلاج بمصلحة كورونا. وهذا في مستشفى نفيسة حمود وبعد التحقيق معه ضبط بحوزته هاتف نقال مزود بشريحة عملية التفتيش أيضا.

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ضبط 3 بدلات وسماعة استعملها منتحل صفة طبيب

في حين أسفرت عن ضبط 3 بدلات طبية وسماعة استعملها المشتبه فيه لإيهام المواطنين ومواصلة التحريات. وبموجب التفتيش الالكتروني مكن عناصر المصلحة المحققة من خلال الرسائل بالفايبر تقديم نصائح وارشادات طبية. كما تم سماع الممثل القانوني بالمستشفى الجامعي نفيسة حمود الذي تأسس كطرف مدني وبتاريخ 30 جانفي. تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.

وبعد تقديم المشتبه فيه “ز.م.ا” تمت متابعته بموجب طلب افتتاحي بجنح نشر عمدا أخبار. من شأنها المساس بأمن العمومي أو النظام العام والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والتقاط صور وفيديوهات خلسة. ونشرها على شبكة الكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد الإضرار أو المساس بمهنة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية. الأفعال المعاقب عليها في المواد 149 مكرر فقرة 3 وفقرة 1 و149 مكرر 3 فقرة 1. و196 مكرر و242. من قانون العقوبات وبعد سماع المتهم هند الحضور الاول من طرف قاضي التحقيق امر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.