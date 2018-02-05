شاب “مزطول” يطعن جدته في الرقبة والساق في سيدي عيسى بالمسيلة!

الضحية تتواجد في حالة حرجة بمستشفى مصطفى باشا

أودع، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى في المسيلة شابا في العقد الثاني من العمر رهن الحبس، بعدما وجه له تهمة محاولة القتل العمدي التي راحت ضحيتها جدته.

حيثيات القضية عالجتها مصالح الأمن الحضري الأول بأمن دائرة سيدي عيسى، عندما تلقت مكالمة مفادها محاولة قتل عجوز في العقد التاسع من من العمر من قبل حفيدها بمنزلها المتواجد بحي بن زيد في وسط المدينة، ليتم تحويل الضحية على مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، ونظرا لحالتها الحرجة وإصابتها على مستوى الرقبة والفخذ بواسطة سلاح أبيض، تم تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وحسبما علم من مصادر مطلعة، فإن الجاني كان في حالة غير طبيعية، بعد أن تناول كمية من المخدرات، وقد لاذ بالفرار قبل أن يتم توقيفه.