الرقم السري :

136923

شاب من غرب البلاد غايته الحلال والتوفيق في الحياة

انطلاقتنا تحت هذا الركن ستكون من غرب البلاد، بالتحديد من مدينة وهران، نعرفكم على شاب شهم في غاية الاحترام. يبلغ من العمر 38 عام، يمارس مهنة التجار، وميسور الحال، ويملك مسكن خاص. مطلق أب لبنت في رعايته لا يريد التفريط فيها. يبحث عن أنثى ذات أخلاق تقبل أن تمضي معه في سبيل المحبة والحلال. كما يناشد امرأة صالحة من أجل الاقتران على سنة الله ورسوله، امرأة تحبه وتحن على ابنته الوحيدة. تفيض رقة وحنانا وأكثر من ذلك تقدر الحياة الزوجية، لا يشترط فيها شيء سوى أن تكون ماكثة بالبيت. سنها لا يتعدى 35 سنة، من إحدى ولايات الغرب، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

136924

يريدها تقية ترافقه الحياة على الحلوة والمرة

من غرب البلاد دائما، ومن ولاية مستغانم نطل عليكم في عرضنا الثاني. ونعرفكم على شاب اتصل بنا يناشد الحلال، شاب أعزب لم يسبق له الارتباط، يبلغ من العمر 43 سنة. تاجر مواد غذائية ولديه مسكن خاص يضمنه لمن ستقبل به زوجا تحت سقف الحلال.

ابن مستغانم يناشد بنت الحلال قصد الارتباط على سنة الله ونبيه خير الأنام، شابة صالحة تعاشره بالحسنى. كما يعد أن يكون لها خير رفيق في الحياة الدنيا، يريدها من غرب البلاد، سنها لا يتعدى 40 سنة. تكون عازبة ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136925

من تفوز بقلبه وتتحصل في الحلال على لقبه

نختم عروضنا من ولاية تسمسيلت، ونعرفكم على شاب قصده شريف. وأمله مواصل المشوار على سنه الله وخاتم المرسلين، هو شاب مفعم بالحياة، يبلغ من العمر 33 سنة. موظف مستقر ولديه سكن، مطلق وليس لديه أولاد، مسؤول ومحترم، ويقدر المرأة جدا.

يتمنى أن يرمم حياته من جديد، إلى جانب امرأة محترمة تخرجه من هالة الأسى إلى السعادة. شرطه لأن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 31 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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